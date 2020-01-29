 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ мире зафиксировали почти 6 тыс. случаев заражения китайским коронавирусом

В мире зафиксировали почти 6 тыс. случаев заражения китайским коронавирусом


фото: REUTERS/Panumas Sanguanwong
По состоянию на 29 января сообщают о 132 случаях смерти от коронавируса "2019-nCoV", и около 6 тыс. случаев заражения, более 70 из которых - за пределами Китая

Об этом сообщает " CNN ".

В Китае от вируса умерли 132 человека. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Так, в Канаде зафиксирован третий случай заражения коронавирусов нового типа. Зараженный - человек, который на прошлой неделе вернулся в Ванкувер из китайского города Ухань, где началась эпидемия вируса.
Сообщается, что вирус в Канаде изолирован. Ранее в стране заразилась супружеская пара, которая прибыла в канадский город Торонто с китайского Уханя.
 
Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры безопасности при поездках в Китай, подняв их до самого высокого уровня. Несколько стран, в том числе США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 млн человек находятся под частичной или полной блокадой в карантинных городах Китая.
  • Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт для мониторинга распространения смертельного вируса 2019 nCoV из Китая
  • 28 января Тяньцзинь на севере Китая стал первым городом в стране, ввело военное положение для противостояния коронавируса
  • В украинском МИД заявили, что украинцев нет среди инфицированных коронавирусом в Китае

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать