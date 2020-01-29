В мире зафиксировали почти 6 тыс. случаев заражения китайским коронавирусом
29 января, 2020, 08:23
По состоянию на 29 января сообщают о 132 случаях смерти от коронавируса "2019-nCoV", и около 6 тыс. случаев заражения, более 70 из которых - за пределами Китая
Об этом сообщает " CNN ".
В Китае от вируса умерли 132 человека. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.
Так, в Канаде зафиксирован третий случай заражения коронавирусов нового типа. Зараженный - человек, который на прошлой неделе вернулся в Ванкувер из китайского города Ухань, где началась эпидемия вируса.
Сообщается, что вирус в Канаде изолирован. Ранее в стране заразилась супружеская пара, которая прибыла в канадский город Торонто с китайского Уханя.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры безопасности при поездках в Китай, подняв их до самого высокого уровня. Несколько стран, в том числе США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 млн человек находятся под частичной или полной блокадой в карантинных городах Китая.
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