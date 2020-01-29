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Espreso.tvОбществоТреть украинцев ставят благосостояние выше прав и свобод, - опрос

Треть украинцев ставят благосостояние выше прав и свобод, - опрос


фото: 5.ua
29 января Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова опубликовали результаты социологического опроса граждан об их отношении к реформам, правам и свободам

Результаты исследование Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива разместил на сайте .

По результатам опроса, в Украине 33% граждан согласны уступить государству долей прав и свобод в обмен на собственное благосостояние. Это больше чем в 2018 году. Тогда только 26% респондентов поставили благосостояние выше своих прав.

Однако процент тех, кто готов отстаивать свои права также увеличился. В 2019 году 42% опрошенных ответили, что ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности.

В 2018 году таких людей было 36%.

Количество тех, кто не определился снизилась с 39% в 2018р. до 25% в 2019р.

"Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние - 42% против 31% тех, кто на это не согласен", - отметили в фонде.

Кроме того, 48% респондентов в возрасте 18-29 лет согласны терпеть материальные трудности ради свободы.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • Отметим, что согласно того же исследования, в декабре 2019 60% украинцев  назвали президента главным двигателем реформ.
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