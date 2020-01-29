60% украинцев считают президента главным двигателем реформ, - опрос

29 января, 2020, 13:45

А наибольшее сопротивление реформам, по мнению граждан, оказывают олигархи (51%)

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы".

"Главным двигателем реформ граждане однозначно считают президента (60%), к основным двигателям причисляют правительство (37%), парламентскую фракцию партии" Слуга народа "(30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%)" , - говорится в опросе.

А наибольшее сопротивление реформам, по мнению граждан, оказывают олигархи (51%) и бюрократия, чиновники (43%). По сравнению с прошлым годом в представлениях украинский по двигателей реформ произошли существенные изменения: резко выросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%), зато значительно уменьшилось признание как движителей реформ стран Запада (с 25% до 12%) , МВФ и Всемирного банка (с 24% до 12%).

Лучший баланс в оценке гражданами роли в проведении реформ (то есть преобладание в оценках роли движителя) оказался у президента (+ 52%), население (+ 23%), общественных организаций, волонтеров (+ 21%), правительства (+ 20%), большинства в Верховной Раде (+ 18%). А худший баланс в определении «движители-тормоза» у олигархов (-48%) и чиновников (-42%).