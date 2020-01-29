США наложили на РФ новые санкции в связи с оккупацией Крыма
Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
"Сегодня департамент контроля за иностранными активами Казначейства США (OFAC) определил 8 человек и одну организацию причастными к продолжению агрессии России против Украины и попытку оккупации Крыма", - говорится в сообщении.
К санкциям против этих лиц также присоединилась Канада.
При этом 7 из указанных лиц накануне попали под санкции Евросоюза.
"Деятельность казначейства, которая проводится в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждает нашу непоколебимую поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму. Согласованные санкции США, ЕС и Канады ограничивают способность этих нелегитимных чиновников вести бизнес на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии дальнейшей агрессии России", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
Под санкции США попали следующие лица:
Юрий Гоцанюк - так называемый премьер-министр в оккупированном Россией Крыму;
Михаил Развожаев - так называемый исполняющий обязанности "губернатора" оккупированного Севастополя;
Владимир Немцев - председатель так называемого законодательного собрания;
Сергей Даниленко - председатель севастопольской т. н. Избирательной комиссии;
Лидия Басова - заместитель Даниленко;
Екатерина Пыркова - секретарь севастопольской т. н. Избирательной комиссии;
Екатерина Алтабаева - так называемый член Совета Федерации Российской Федерации от оккупированного Севастополя.
OFAC также наложил санкции на одного человека и одну организацию, предоставляющую железнодорожные услуги в поддержку экономической интеграции России и Крыма. Это московская частная железнодорожная компания Grand Service Express и ее генеральный директор Александр Ганов.
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