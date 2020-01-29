США наложили на РФ новые санкции в связи с оккупацией Крыма

29 января, 2020, 22:34

США ввели санкции против 8 физических лиц и одного предприятия за содействие оккупации украинского Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

"Сегодня департамент контроля за иностранными активами Казначейства США (OFAC) определил 8 человек и одну организацию причастными к продолжению агрессии России против Украины и попытку оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

К санкциям против этих лиц также присоединилась Канада.

При этом 7 из указанных лиц накануне попали под санкции Евросоюза.

"Деятельность казначейства, которая проводится в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждает нашу непоколебимую поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму. Согласованные санкции США, ЕС и Канады ограничивают способность этих нелегитимных чиновников вести бизнес на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии дальнейшей агрессии России", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Под санкции США попали следующие лица:

Юрий Гоцанюк - так называемый премьер-министр в оккупированном Россией Крыму;

Михаил Развожаев - так называемый исполняющий обязанности "губернатора" оккупированного Севастополя;

Владимир Немцев - председатель так называемого законодательного собрания;

Сергей Даниленко - председатель севастопольской т. н. Избирательной комиссии;

Лидия Басова - заместитель Даниленко;

Екатерина Пыркова - секретарь севастопольской т. н. Избирательной комиссии;

Екатерина Алтабаева - так называемый член Совета Федерации Российской Федерации от оккупированного Севастополя.

OFAC также наложил санкции на одного человека и одну организацию, предоставляющую железнодорожные услуги в поддержку экономической интеграции России и Крыма. Это московская частная железнодорожная компания Grand Service Express и ее генеральный директор Александр Ганов.