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Espreso.tvОбществоЕС внес в санкционные списки 7 человек за участие в подготовке "выборов" в Крыму

ЕС внес в санкционные списки 7 человек за участие в подготовке "выборов" в Крыму

28 января стало известно, что Европейский совет добавил в список санкций 7 человек, участвовавших в организации "выборов" в оккупированном Крыму в сентябре 2019 года

Об этом сообщил Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Министры ЕС решили добавить 7 человек в список санкций физических / юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с "выборами", которые там провела РФ в сентябре. Список теперь включает 177 лиц и 44 компании ", - сообщил журналист.

Издание "Интерфакс-Украина" сообщает, что в список добавлены - т.н. "Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, т.н. "Глава Совета министров Республики Крым" Юрий Гоцанюк, т.н. "Глава Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 гг, т.н. "Заместитель Законодательного собрания Севастополя" Екатерина Алтабаева. "Должности" других четырех - С.Даниленко, Л.Бачова, К.Перкова и В.Неумова - изданию не известны.

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