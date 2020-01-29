Шокин требует от ГБР открыть уголовное производство по Байдену

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами в отношении меня уголовного преступления, а именно вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания ", - говорится в заявлении Шокина на имя и.о. директора ГБР.

Шокин отметил, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.

"В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично приезжал в Украину с официальными визитами, с целью проведения с руководителями государства переговоров на мое отстранение от занимаемой должности и, как следствие, свертывание объективного расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного чиновника ", - пишет Шокин.

По словам экс-генпрокурора, Байден требовал освободить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $ 1 млрд.

По мнению Шокина, действия Байдена могут рассматриваться как давление согласно научно-правовому заключению "International Low Association" от 18 апреля 2017 года, предоставленного доктором юридических наук, профессором Мережко - вице-президентом ПАСЕ на данный момент.