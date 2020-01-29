Сенцов прокомментировал назначение нового главы Госкино

29 января, 2020, 19:14

Экс-узник Кремля и режиссер Олег Сенцов прокомментировал назначение председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук

Свою позицию он изложил на Facebook.

"Действительно не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист, чем Юлия Синькевич?" - написал Сенцов.