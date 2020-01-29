 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСенцов прокомментировал назначение нового главы Госкино

Сенцов прокомментировал назначение нового главы Госкино


фото: 24 канал
Экс-узник Кремля и режиссер Олег Сенцов прокомментировал назначение председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук

Свою позицию он изложил на Facebook.

"Действительно не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист, чем Юлия Синькевич?" - написал Сенцов.

  • Председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Марина Кудерчук.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать