Сенцов прокомментировал назначение нового главы Госкино
29 января, 2020, 19:14
Экс-узник Кремля и режиссер Олег Сенцов прокомментировал назначение председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук
Свою позицию он изложил на Facebook.
"Действительно не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист, чем Юлия Синькевич?" - написал Сенцов.
- Председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Марина Кудерчук.
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