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Espreso.tvСпорт"Динамо" пыталось продать воспитанника "Реала" клуба из Мексики

"Динамо" пыталось продать воспитанника "Реала" клуба из Мексики


фото: fcdynamo.kiev.ua
Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль мог продолжить карьеру в мексиканском "Пумас"

Об этом сообщает Futbol Total .

Главный тренер мексиканского "Пумас" Мичел Гонсалес лично хотел подписать 27-летнего Франа Соля. Но боссы клуба отказались от трансфера из-за высокой цены на испанца, киевское "Динамо" хотело получить за питомца мадридского "Реала" 3,6 млн евро.

"Пумас" уже подписал другого форварда - Хуана Диненою. По информации источника, за 25-летнего аргентинца было заплачено 3,8 млн евро.

Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. Он провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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