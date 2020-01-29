"Динамо" пыталось продать воспитанника "Реала" клуба из Мексики

29 января, 2020, 14:55

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль мог продолжить карьеру в мексиканском "Пумас"

Об этом сообщает Futbol Total .

Главный тренер мексиканского "Пумас" Мичел Гонсалес лично хотел подписать 27-летнего Франа Соля. Но боссы клуба отказались от трансфера из-за высокой цены на испанца, киевское "Динамо" хотело получить за питомца мадридского "Реала" 3,6 млн евро.

"Пумас" уже подписал другого форварда - Хуана Диненою. По информации источника, за 25-летнего аргентинца было заплачено 3,8 млн евро.

Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. Он провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.