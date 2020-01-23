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Espreso.tvСпортЕсли не помешает вирус: форвард "Динамо" может продолжить карьеру в Китае

Если не помешает вирус: форвард "Динамо" может продолжить карьеру в Китае


фото: segodnya.ua
Испанского футболиста "Динамо" Франа Соля хочет арендовать китайский клуб "Бэйцзин Гоань"

Об этом сообщает betnews365.com.

Китайский клуб намерен арендовать испанца с правом выкупа. Команда из Пекина в чемпионате страны-2019 финишировала второй.

27-летний Фран Соль выступает за "Динамо" с января 2019 года. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 16 матчах за киевскую команду.

Контракт испанца с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

 

 

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