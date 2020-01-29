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Espreso.tvОбществоПо электронному удостоверениею водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс, - Гончарук

По электронному удостоверениею водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс, - Гончарук


фото: lexinform
По электронному удостоверению водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс или поезд

Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.

"Сегодня правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествий по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении действие вместо паспорта!" - говорится в сообщении.

"Забыл паспорт - не успел на самолет / поезд" - больше не проблема.
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