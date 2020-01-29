По электронному удостоверениею водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс, - Гончарук
29 января, 2020, 12:57
По электронному удостоверению водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс или поезд
Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.
"Сегодня правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествий по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении действие вместо паспорта!" - говорится в сообщении.
"Забыл паспорт - не успел на самолет / поезд" - больше не проблема.
"Забыл паспорт - не успел на самолет / поезд" - больше не проблема.
- Кабмин утвердил перечень приоритетных на строительство дорог .
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