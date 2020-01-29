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Espreso.tvОбществоГончарук назвал дороги, которые будут ремонтировать в первую очередь

Гончарук назвал дороги, которые будут ремонтировать в первую очередь


фото: today.ua
Кабмин утвердил перечень приоритетных на строительство дорог, куда отнесли наиболее разрушенные участки по основным маршрутам

Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.

"Правительство продолжает масштабное восстановление дорог. К приоритетным на строительство отнесено наиболее разрушенные участки по основным маршрутам", - говорится в сообщении.

Также приводится перечень дорог:

- М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу)

- Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;

- Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев

- Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог)

- Н-03 Житомир-Черновцы и другие.

 

 

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