Гончарук назвал дороги, которые будут ремонтировать в первую очередь
29 января, 2020, 12:38
Кабмин утвердил перечень приоритетных на строительство дорог, куда отнесли наиболее разрушенные участки по основным маршрутам
Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.
"Правительство продолжает масштабное восстановление дорог. К приоритетным на строительство отнесено наиболее разрушенные участки по основным маршрутам", - говорится в сообщении.
Также приводится перечень дорог:
- М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу)
- Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;
- Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев
- Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог)
- Н-03 Житомир-Черновцы и другие.
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