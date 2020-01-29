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Espreso.tvОбществоПервый случай заражения коронавирусом официально подтвердили в Финляндии

Первый случай заражения коронавирусом официально подтвердили в Финляндии

В Финляндии подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом

Об этом сообщили в Финском институте здравоохранения и социального обеспечения, передает Reuters.

Сообщается, что больной - турист из Китая. Его госпитализировали в центральную больницу Лапландии на севере страны. В институте добавили, что еще 15 человек могли контактировать с больным.

Yle сообщает, что это 32-летняя женщина, которая приехала из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового вида коронавируса. Она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа и оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен.

По последним данным, в результате заражения новым коронавирусом погибли уже 131 человек.

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