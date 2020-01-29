Он должен умереть: Фаны МЮ атаковали имение вице-президента клуба

29 января, 2020, 14:29

Фанаты "Манчестер Юнайтед" совершили нападение на дом вице-президента английского футбольного клуба Эда Вудворда

Об этом сообщает Goal в twitter.

Нападение было совершено в ночь на 29 января в графстве Чешир на северо-западе Англии. В сеть попало видео, на котором члены одной из фанатских группировок МЮ бросают в дом Вудворда файеры, дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома. Ролик подписано "Вудворд должен умереть".

Полиция уже начала расследование, а в клубе подтвердили факт нападения и выступили с официальным заявлением.

"Сегодня футбольный клуб" Манчестер Юнайтед "узнал об инциденте возле дома нашего сотрудника. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы установить причастных к этому преступлению. Виновные в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будут забанены клубом на всю жизнь и могут подвергнуться судебному преследованию ", - говорится в заявлении клуба.

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees ... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this." pic.twitter.com/bexuq6cfhu - Goal (@goal) January 28, 2020