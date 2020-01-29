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Espreso.tvСпортОн должен умереть: Фаны МЮ атаковали имение вице-президента клуба

Он должен умереть: Фаны МЮ атаковали имение вице-президента клуба


фото: REUTERS
Фанаты "Манчестер Юнайтед" совершили нападение на дом вице-президента английского футбольного клуба Эда Вудворда

Об этом сообщает Goal в twitter.

Нападение было совершено в ночь на 29 января в графстве Чешир на северо-западе Англии. В сеть попало видео, на котором члены одной из фанатских группировок МЮ бросают в дом Вудворда файеры, дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома. Ролик подписано "Вудворд должен умереть".

Полиция уже начала расследование, а в клубе подтвердили факт нападения и выступили с официальным заявлением.

"Сегодня футбольный клуб" Манчестер Юнайтед "узнал об инциденте возле дома нашего сотрудника. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы установить причастных к этому преступлению. Виновные в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будут забанены клубом на всю жизнь и могут подвергнуться судебному преследованию ", - говорится в заявлении клуба.

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