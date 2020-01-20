Война на Донбассе: Сайдик объяснил, почему Россия является именно стороной конфликта, а не посредником

20 января, 2020, 07:49

Россия не может считаться посредником в вооруженном конфликте на Донбассе, а является именно стороной конфликта

Об этом заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" экс-представитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик.

"Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (экс-главы миссии ОБСЕ в контактной группе, - ред.), Леонида Кучмы (экс-президента Украины, - ред.) и Михаила Зурабова (экс-посла РФ в Украине, - ред.). Затем пропущено расстояние - и есть Захарченко и Плотницкий (экс-главари террористических "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, - ред.). Почему вверху Украина и Россия? Разве они не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят вверху. И один посредник - ОБСЕ", - сказал Сайдик.

Экс-представитель главы ОБСЕ в Украине отметил, что РФ не может претендовать на роль посредника еще и потому, что не осуществляет модерацию, а вместо этого лишь демонстрирует поддержку "ДНР" и "ЛНР".

"Она не выполняет роль посредника. Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что государственная граница - это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с Минскими соглашениями, в которых говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской областей Где здесь посредничество России? Это разве соответствует Минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен. Это только один пример. Посредник не может быть на чьей-то стороне. Если вы читаете отчеты совместной мониторинговой й миссии, то 80-90% отказов в доступе (наблюдателям, - ред.) приходится на так называемые "республики". Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать в качестве посредника. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник", - добавил Сайдик.