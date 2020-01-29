Нафтогаз пересмотрел цену на газ для населения в соответствии с новыми условиями КМУ
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
Согласно данным компании, это на 25% меньше, чем в январе 2019 года.
"Новая цена рассчитана Нафтогазом соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 января 2020 года.
Таким образом Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа ", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно Кабинет министров привязал цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго с котировками на нидерландском хабе TTF.
По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться согласно фактическим биржевыми торгами, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца.
"Нафтогаз" будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.
В декабря 2019 года цена на газ для Украинской (без НДС и расходов на его доставку) составляла 4,27 гривны за кубометр.
С 1 января 2020 действует две цены на газ ПСО: гарантированная (квартальная) и месячная.
Гарантированная цена ПСО зафиксирована на уровне 6,91 грн за куб. м (с НДС и стоимостью доставки и торговой наценки). Эта цена действует автоматически до конца апреля.
В января 2020 года месячная цена совпадает с гарантированной, и составляет те же 6,91 грн / м.
С 1 января 2020 цена на газ для населения должна была стать стать рыночной. Такое условие прописано в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.
До этого "Нафтогаз" поставлял населению топливо по сниженной цене на условиях так называемых специальных обязательств.
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