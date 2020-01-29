Нафтогаз пересмотрел цену на газ для населения в соответствии с новыми условиями КМУ

29 января, 2020, 10:06

Оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, в январе 2020 года составит 4,65 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку)

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно данным компании, это на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

"Новая цена рассчитана Нафтогазом соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 января 2020 года.

Таким образом Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа ", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Кабинет министров привязал цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго с котировками на нидерландском хабе TTF.

По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться согласно фактическим биржевыми торгами, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца.

"Нафтогаз" будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

В декабря 2019 года цена на газ для Украинской (без НДС и расходов на его доставку) составляла 4,27 гривны за кубометр.

С 1 января 2020 действует две цены на газ ПСО: гарантированная (квартальная) и месячная.

Гарантированная цена ПСО зафиксирована на уровне 6,91 грн за куб. м (с НДС и стоимостью доставки и торговой наценки). Эта цена действует автоматически до конца апреля.

В января 2020 года месячная цена совпадает с гарантированной, и составляет те же 6,91 грн / м.

С 1 января 2020 цена на газ для населения должна была стать стать рыночной. Такое условие прописано в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

До этого "Нафтогаз" поставлял населению топливо по сниженной цене на условиях так называемых специальных обязательств.