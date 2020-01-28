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Espreso.tvОбществоПравительство "привязало" цены на газ в Украине к его стоимости на бирже Нидерландов

Правительство "привязало" цены на газ в Украине к его стоимости на бирже Нидерландов

Кабинет министров Украины пришел к решению привязать максимальное значение цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на нидерландском газовом хабе TFF

Соответствующее постановление правительства опубликовали на сайте правительства.

Изменения в формуле определения цены на газ для населения будут касаться платежек за газ за январь 2020 года и последующие месяцы.

В частности, правительственное постановление определяет, что цены на газ, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен, которые устанавливаются на TFF в течение 1-22 числа предыдущего месяца.

Ранее в Украине максимально допустимую стоимость газа привязывали к четырем ценовым показателям: цен на газ для промышленности, таможенной стоимости газа, цены на газ на "Украинской энергетической биржи", а также цену, закрепленную в постановлении правительства на уровне 8,55 грн за кубометр.

 

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