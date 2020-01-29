Коронавирус: Канада отзывает часть дипломатов из Китая

29 января, 2020, 21:23

Канада сократила количество сотрудников в своих дипломатических миссиях в Китае из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщает посольство Канады в Китае в Тwitter.

"С 29 января канадские дипломатические миссии в Китае работают с уменьшенным количеством сотрудников из-за коронавируса", - заявили в посольстве.

Канада также временно закрыла все визовые центры в материковом Китае и перевела свои представительства в режим предоставления только базовых услуг, вроде перевыпуска паспортов и неотложной помощи.

Отметим, что кроме посольства в Пекине, Канада также имеет консульства в Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу и Гонконге.

Jusqu'à nouvel ordre, le personnel des missions diplomatiques du est réduit en raison du #coronavirus . Pour une aide consulaire d'urgence: appelez le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence à Ottawa au +1 613 996 8885 ou écrivez à sos@international.gc.ca. pic.twitter.com/K4NuvFFgfq - Canada Chine (@CanadaChine) January 29, 2020