Коронавирус: Канада отзывает часть дипломатов из Китая
Об этом сообщает посольство Канады в Китае в Тwitter.
"С 29 января канадские дипломатические миссии в Китае работают с уменьшенным количеством сотрудников из-за коронавируса", - заявили в посольстве.
Канада также временно закрыла все визовые центры в материковом Китае и перевела свои представительства в режим предоставления только базовых услуг, вроде перевыпуска паспортов и неотложной помощи.
Отметим, что кроме посольства в Пекине, Канада также имеет консульства в Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу и Гонконге.
Jusqu'à nouvel ordre, le personnel des missions diplomatiques du est réduit en raison du #coronavirus . Pour une aide consulaire d'urgence: appelez le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence à Ottawa au +1 613 996 8885 ou écrivez à sos@international.gc.ca. pic.twitter.com/K4NuvFFgfq- Canada Chine (@CanadaChine) January 29, 2020
- Австралия готовится к эвакуации своих граждан из китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, и их временной изоляции на острове.
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