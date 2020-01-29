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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Канада отзывает часть дипломатов из Китая

Коронавирус: Канада отзывает часть дипломатов из Китая

Канада сократила количество сотрудников в своих дипломатических миссиях в Китае из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщает посольство Канады в Китае в Тwitter.

"С 29 января канадские дипломатические миссии в Китае работают с уменьшенным количеством сотрудников из-за коронавируса", - заявили в посольстве.

Канада также временно закрыла все визовые центры в материковом Китае и перевела свои представительства в режим предоставления только базовых услуг, вроде перевыпуска паспортов и неотложной помощи.

Отметим, что кроме посольства в Пекине, Канада также имеет консульства в Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу и Гонконге.

  • Австралия готовится к эвакуации своих граждан из китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, и их временной изоляции на острове.
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