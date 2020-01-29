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Espreso.tvОбществоКоронавирус: эвакуированных из Китая австралийцев отправят на остров в 2 тыс. км от материка

Коронавирус: эвакуированных из Китая австралийцев отправят на остров в 2 тыс. км от материка


фото: reuters
Австралия готовится к эвакуации своих граждан из китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, и их временной изоляции на острове

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает НВ со ссылкой на The Australian.

На данный момент правительство Австралии ждет от Китая разрешения на отправку борта Qantas в город Ухань, фактически закрытый на карантин, для эвакуации некоторых из 600 зарегистрированных австралийских граждан.

По прибытии в Австралию их поместят на карантин на острове Рождества, который расположен в Индийском океане в 2 тыс. км от побережья материка. Их изолируют на 14 дней.

Местные жители уже выразили протест по поводу решения австралийского правительства отправить на остров сотни потенциально зараженных людей. По их убеждению, власть хочет превратить остров в "лепрозорий".

В Австралии подтвердили семь случаев заражения коронавирусом.

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