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Espreso.tvОбществоБоевика "ДНР", который охранял обломки сбитого МН17, оставили под арестом

Боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого МН17, оставили под арестом


фото: reuters
Донецкий апелляционный суд оставил под арестом бывшего боевика "ДНР" Юрия Германовича, который охранял обломки сбитого самолета МН17 на Донбассе в 2014 году

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Апелляционную жалобу защиты экс-боевика рассмотрели 28 января и оставили без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 января информация о внесении залога за подсудимого отсутствует.

Согласно судебным материалам, Германович с 20 августа по 25 ноября 2014 года осуществлял охрану блок-поста "ДНР" в селе Грабово Донецкой области, а также принимал участие в охране обломков самолета Boeing 777 Malaysia Airlines МН17.

Напомним, он собирал личные вещи пассажиров и материальные ценности и передавал их руководителям боевиков, получая по 1,5 тыс. рублей за единицу.

После службы в рядах боевиков "ДНР" Германович отбыл на территорию РФ, но там был привлечен к уголовной ответственности за кражу и был изгнан за ее пределы.

В января 2020 года экс-боевик, по его словам, решил сдаться украинским правоохранителям по программе СБУ, но был задержан в Донецкой области.

  • Ранее сообщалось, что суд отправил 26-летнего жителя Торецка под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн.
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