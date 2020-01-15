Боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого МН17, арестовали с залогом в 105 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
Суд отправил 26-летнего жителя Торецка под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 105 000 гривен.
Как отметили в прокуратуре, боевик в августе 2014 года вступил в ряды террористической организации "ДНР". Во время службы он осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, а также был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа.
"Злоумышленник находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 рублей", - сообщили в прокуратуре.
- Часть обвинительного заключения следственной группы по делу о сбитом над Украиной "Боинг 777" передали судьям окружного суда Гааги.
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