Боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого МН17, арестовали с залогом в 105 тыс. грн

15 января, 2020, 21:14

В Донецкой области по ходатайству Артемовской прокуратуры избрана мера пресечения для боевика "ДНР", который охранял место катастрофы сбитого малазийского самолета рейса МН-17

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Суд отправил 26-летнего жителя Торецка под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 105 000 гривен.

Как отметили в прокуратуре, боевик в августе 2014 года вступил в ряды террористической организации "ДНР". Во время службы он осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, а также был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

"Злоумышленник находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 рублей", - сообщили в прокуратуре.