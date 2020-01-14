Сына Азарова будут судить в Италии за отмывание взятки от Клюева, - СМИ

14 января, 2020, 16:18

Прокуратура Милана просит привлечь к ответственности сына экс-премьера Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывания денег, которые Азаров получил в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером

Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera, сообщает Hromadske.

В материалах дела говорится, что в 2012 году итальянская фирма приобрела две виллы на Сардинии - таким образом семья Азаровым отмыла почти 18 миллионов долларов.

Указанные деньги Николай Азаров, по данным украинского следствия, получил от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера.

Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией "Евроюста".

В обвинении, сформулированном итальянским прокурором Адриано Скудьери вместе с итальянской финансовой полицией, говорится, что в 2010 году Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Азарова "купить" должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму $17 млн 775 тыс.

Часть этих незаконных денег, которые имеют происхождение с кипрской фирмы Aspelta Trading Limited, впоследствии поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh - руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бубла, который является доверенным лицом семьи Азаровых.

В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012-го и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии.

Как добавляет газета, эти виллы сначала были арестованы следователями, затем их освободили на запрос австрийца Бубла, но сейчас их снова взяли под арест.