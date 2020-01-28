Жители села Верхний Ясенив обжаловали в министерстве решение чиновников Ивано-Франковской ОГА

28 января, 2020, 21:51

Навязанное объединение под видом добровольного. Именно так, с нарушением закона, иванофранковские чиновники решили судьбу горных сел Верхний Ясенив и Ривня

Несмотря на несогласие и сопротивление крестьян, чиновники, ответственные за реформу децентрализации в регионе, приняли решение присоединить села не к ближайшей Верховинской ОТГ с развитой инфраструктурой и медицинским обеспечением, а к дальней Белоберезовке, где ни полноценной больницы нет, ни транспортного сообщения. Поэтому, чтобы их услышали, представители Прикарпатья сел наведались в Министерство развития общин и территорий.

Крестьяне убеждены: за намерением принудительно присоединить их к другой ОТГ стоит желание областных чиновников пошариться в чужом бюджете. Ведь здесь, в Верховинском районе, проводятся крупные фестивали, развивается туризм, и платятся налоги. Тогда как Белоберезовская ОТГ является недофинансированной и, по сути, нежизнеспособной. И именно эту проблему чиновники ОГА решили преодолеть за счет жителей Верхнего Ясенова и Ривни. Больше всего граждан возмущает то, что чиновники области махнули рукой на закон, который четко определяет - объединение территориальных общин должно быть добровольным, а не принудительным.

В Министерстве развития общин к обращению прикарпатцев прислушались. Поэтому решение Ивано-Франковской ОГА правительства не было поддержано.

И теперь жители Верхнего Ясенова и Ривни должны провести еще одни общественные слушания и еще раз собрать голоса по поводу присоединения к Верховинской ОТГ. Вероятно, тогда их, наконец, услышат областные чиновники, которые до сих пор нарушали закон, заставляя людей к принудительному и искусственному объединению для решения чужих проблем.

Больше о конфликте общины с чиновниками - в сюжете телеканала Еспресо: