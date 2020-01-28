Жаль, что не забил, - Михайличенко объяснил, почему заменил травмированного форварда на голкипера

28 января, 2020, 14:57

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, зачем заменил травмированного нападающего Ибрагима Каргбо на вратаря Владислава Кучерука

Об этом сообщает официальный youtube-канал киевского клуба.

"Всегда в контрольных матчах, когда играем двумя составами, если какие-то нюансы, то выпускаем на замену игрока, который уже играл. Но в этом матче нам сказали, что нельзя делать обратную замену. Ничего страшного, даже Кучерук вышел, жаль, что не забил. Нам бы не помешала конкуренция среди форвардов ", - рассказал Михайличенко.

В контрольной встрече киевское "Динамо" переиграло алматинский "Кайрат" со счетом 2: 0, за украинцев дублем отметился бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо, однако затем форвард получил травму и вместо него на поле появился голкипер Владислав Кучерук.