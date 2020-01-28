Вице-спикером ПАСЕ избрали главу делегации РФ
Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".
Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ во время закрытого голосования, что происходило в два тура. В первом туре за кандидатуру Толстого не нашлось необходимого количества голосов, которое определяются большинством от списочного состава делегатов. Поэтому в соответствии с процедурой объявили второй тур голосования, в котором результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.
При этом, по данным издания, предложение провести по кандидатуре Толстого закрытое голосование выдвинула представительница делегации Украины Мария Мезенцева (нардеп от "Слуги народа", - ред.), которая заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям".
В итоге Толстого выбрали 132 голосами.
Остальные 18 вице-председателей ПАСЕ утвердили открытым голосованием в понедельник, 27 января.
- Напомним, нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко выбрали вице-президентом ПАСЕ .
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