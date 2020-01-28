Вице-спикером ПАСЕ избрали главу делегации РФ

28 января, 2020, 19:59

Главу делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы РФ Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ во время закрытого голосования, что происходило в два тура. В первом туре за кандидатуру Толстого не нашлось необходимого количества голосов, которое определяются большинством от списочного состава делегатов. Поэтому в соответствии с процедурой объявили второй тур голосования, в котором результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.

При этом, по данным издания, предложение провести по кандидатуре Толстого закрытое голосование выдвинула представительница делегации Украины Мария Мезенцева (нардеп от "Слуги народа", - ред.), которая заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям".

В итоге Толстого выбрали 132 голосами.

Остальные 18 вице-председателей ПАСЕ утвердили открытым голосованием в понедельник, 27 января.