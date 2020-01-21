Экс-динамовец Гармаш победоносно дебютировал в чемпионате Турции
21 января, 2020, 11:54
Бывший футболист "Динамо" Денис Гармаш помог "Ризеспору" победить "Генчлерберлиги" в своем первом матче в чемпионате Турции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 18-го тура чемпионата Турции Гармаш сыграл 65 минут и помог "Ризеспору" переиграть "Генчлерберлиги" со счетом 2: 0. Всю игру в составе победителей провел на поле еще один украинец - Николай Морозюк.
Для бывшего полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша этот матч стал первым в турецком первенстве. Он дебютировал за новую команду в кубковой игре против "Галатасарая" 15 января.
"Ризеспор" благодаря победе над "Генчлерберлиги" поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице.
- Напомним, 5 января полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор" .
- 20 января Андрей Борячук присоединился к турецкому "Ризеспору" , за который уже выступают два других украинца Николай Морозюк и Денис Гармаш.
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