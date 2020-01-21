Экс-динамовец Гармаш победоносно дебютировал в чемпионате Турции

21 января, 2020, 11:54

Бывший футболист "Динамо" Денис Гармаш помог "Ризеспору" победить "Генчлерберлиги" в своем первом матче в чемпионате Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 18-го тура чемпионата Турции Гармаш сыграл 65 минут и помог "Ризеспору" переиграть "Генчлерберлиги" со счетом 2: 0. Всю игру в составе победителей провел на поле еще один украинец - Николай Морозюк.

Для бывшего полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша этот матч стал первым в турецком первенстве. Он дебютировал за новую команду в кубковой игре против "Галатасарая" 15 января.

"Ризеспор" благодаря победе над "Генчлерберлиги" поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице.