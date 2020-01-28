В ЕС могут отказаться от монет 1 и 2 евроцента

28 января, 2020, 16:03

Еврокомиссия создаст новую рабочую программу, среди предложений которой - выведение из обращения монет номиналом в 1 и 2 евроцента

Об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung , которая ознакомилась с проектом документа, передает "Европейская правда" .

Проект рабочей программы Еврокомиссии, в частности, включает предложение "единых правил округления", направленное на исключение мельчайших монет.

Документ ссылается на отчет Еврокомиссии по 2018, согласно которому все больше стран с европейской общей валютой перешли на округление сумм до 5 центов при совершении покупок. Инициатива экономит затраты на изготовление одно- и двухцентовых монет, расходы на подсчет и транспортировку.

Ежегодные опросы комиссии также показывают, что ни в одной из стран нет преобладающей поддержки выпуска этих двух типов монет.

То, что сейчас планирует Еврокомиссия, уже некоторое время обсуждается. Совсем недавно заместитель главы парламентской группы зеленых в Бундестаге Оливер Криш призвал положить конец одно- и двухцентовым монетам. Они "абсолютно не нужны и в основном являются обузой в кошельке".

Следует отметить, что в таких странах ЕС, как Финляндия или Ирландия, мелкие монеты больше не чеканятся. В некоторых странах еврозоны супермаркеты и другие магазины округляют цены, поэтому одно и двухцентовые монеты больше не нужны.

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