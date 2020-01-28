Украина согласовала с ЕС обновление Соглашения об ассоциации, - Гончарук
Как сообщает корреспондент ЕП, об этом заявил на брифинге по результатам проведения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе премьер-министр Алексей Гончарук.
"Безусловно, мы обсудили с ЕС вопрос обновления Соглашения о ассоциации, а в первую очередь - ее торговой части", - заявил он.
Впрочем, по словам главы украинского правительства, в первую очередь это будет касаться "промышленного безвиза" - присоединения Украины к соглашению ACAA.
"Мы договорились о визите оценочной миссии, которая прибудет в Украину так быстро, как это только возможно", - заявил он.
Вместе с тем Алексей Гончарук не упомянул о вопросах пересмотра пошлин или квот на беспошлинную торговлю, которые планировали обсудить в диалоге с ЕС.
Справка. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвизовых"). Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках. Сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора нормам ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.
- Украина и Евросоюз готовятся расширить Соглашение об ассоциации разделом, который будет посвящен реформам в юстиции.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-