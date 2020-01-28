Украина согласовала с ЕС обновление Соглашения об ассоциации, - Гончарук

28 января, 2020, 21:09

В рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС обсуждался вопрос обновления Соглашения об ассоциации

Как сообщает корреспондент ЕП, об этом заявил на брифинге по результатам проведения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе премьер-министр Алексей Гончарук.

"Безусловно, мы обсудили с ЕС вопрос обновления Соглашения о ассоциации, а в первую очередь - ее торговой части", - заявил он.

Впрочем, по словам главы украинского правительства, в первую очередь это будет касаться "промышленного безвиза" - присоединения Украины к соглашению ACAA.

"Мы договорились о визите оценочной миссии, которая прибудет в Украину так быстро, как это только возможно", - заявил он.

Вместе с тем Алексей Гончарук не упомянул о вопросах пересмотра пошлин или квот на беспошлинную торговлю, которые планировали обсудить в диалоге с ЕС.

Справка. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвизовых"). Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках. Сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора нормам ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.