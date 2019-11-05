Украина предлагает расширить Соглашение об ассоциации с ЕС, - Кулеба
Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает ЕП.
"Мы подняли несколько инициатив, которые должны быть вынесены на комиссию Украина-ЕС. Речь идет об открытии нового раздела в Соглашении об ассоциации, посвященного юстиции, поговорили о шагах, призванных углубить наше сотрудничество в сфере энергетики. Также мы представили план открытия евроинтеграционных офисов в регионах. Наши шаги получили полное содействие европейских коллег ", - рассказал он.
Кулеба не стал уточнил, что может войти в новый раздел, ссылаясь на конфиденциальность.
"Сейчас могу лишь сказать, что мы идем по сценарию, по которому шли с открытием нового раздела по энергетике - от неприятия в ЕС до полной поддержки. Добавлю, что реформа юстиции важна для нас тем, что это те изменения, которые будут иметь непосредственное влияние на экономическое развитие", - добавил Кулеба.
- Во время визита делегации Североатлантического совета НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киев украинская сторона проинформировала НАТО об определенных 5 стратегических направлениях дальнейшего взаимодействия.
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