Украина предлагает расширить Соглашение об ассоциации с ЕС, - Кулеба

5 ноября, 2019, 21:32

Украина и Евросоюз готовятся расширить Соглашение об ассоциации разделом, который будет посвящен реформам в юстиции

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает ЕП.

"Мы подняли несколько инициатив, которые должны быть вынесены на комиссию Украина-ЕС. Речь идет об открытии нового раздела в Соглашении об ассоциации, посвященного юстиции, поговорили о шагах, призванных углубить наше сотрудничество в сфере энергетики. Также мы представили план открытия евроинтеграционных офисов в регионах. Наши шаги получили полное содействие европейских коллег ", - рассказал он.

Кулеба не стал уточнил, что может войти в новый раздел, ссылаясь на конфиденциальность.

"Сейчас могу лишь сказать, что мы идем по сценарию, по которому шли с открытием нового раздела по энергетике - от неприятия в ЕС до полной поддержки. Добавлю, что реформа юстиции важна для нас тем, что это те изменения, которые будут иметь непосредственное влияние на экономическое развитие", - добавил Кулеба.