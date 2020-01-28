"Шахтер" отобрал капитанскую повязку у Тайсона

28 января, 2020, 10:47

Новым капитаном "Шахтера" вместо бразильского полузащитника Тайсона назначен голкипер Андрей Пятов

Об этом сообщает "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

Решение назначить новым капитаном "Шахтера" Андрея Пятова принял главный тренер команды Луиш Каштру.

35-летний голкипер сменил в этой роли Тайсона, который носил капитанскую повязку после хорвата Дарио Срны.

Пятов выступает за "Шахтер" с 2007 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 25 матчей и пропустил 26 мячей.

31-летний Тайсон в сезоне 2019/20 сыграл 20 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.