"Милан" планирует лидера команды в чемпионат Испании
28 января, 2020, 18:22
Полузащитник итальянского "Милана" Сусо до конца трансферного окна может вернуться в чемпионат Испании, в трансфере вингера заинтересована "Севилья"
Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, "Севилья" активно ведет переговоры с боссами итальянского "Милана", по переходу 26-летнего Сусо, клубы близки к трансферу испанца.
"Севилья" планирует арендовать вингера до конца сезона с последующим возможным правом выкупа. В "Милане" не рассчитывают на игрока, поэтому под вопросом остается лишь сумма трансфера.
- 24 января сообщалось, что английский "Тоттенхэм" нацелился на трансфер польского нападающего итальянского "Милана" Кшиштофа Пйонтека.
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