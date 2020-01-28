"Милан" планирует лидера команды в чемпионат Испании

28 января, 2020, 18:22

Полузащитник итальянского "Милана" Сусо до конца трансферного окна может вернуться в чемпионат Испании, в трансфере вингера заинтересована "Севилья"

Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, "Севилья" активно ведет переговоры с боссами итальянского "Милана", по переходу 26-летнего Сусо, клубы близки к трансферу испанца.

"Севилья" планирует арендовать вингера до конца сезона с последующим возможным правом выкупа. В "Милане" не рассчитывают на игрока, поэтому под вопросом остается лишь сумма трансфера.