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Espreso.tvСпорт"Милан" планирует лидера команды в чемпионат Испании

"Милан" планирует лидера команды в чемпионат Испании


фото: Reuters
Полузащитник итальянского "Милана" Сусо до конца трансферного окна может вернуться в чемпионат Испании, в трансфере вингера заинтересована "Севилья"

Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, "Севилья" активно ведет переговоры с боссами итальянского "Милана", по переходу 26-летнего Сусо, клубы близки к трансферу испанца.

"Севилья" планирует арендовать вингера до конца сезона с последующим возможным правом выкупа. В "Милане" не рассчитывают на игрока, поэтому под вопросом остается лишь сумма трансфера.

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