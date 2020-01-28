"Динамо" перевело чемпиона мира в молодежную команду

28 января, 2020, 17:18

"Динамо" отправило чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили в расположение молодежной команды для участия в матче плей-офф юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Во вторник, 28 января, матчем против казахстанского «Кайрата» (2: 0) завершился первый учебно-тренировочный сбор киевского "Динамо" в Турции.

Не все футболисты получат отдых. Четыре игрока, среди которых вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили присоединятся к команде U19, которая готовится к матчу плей-офф юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Игра против хорватов состоится 12 февраля в Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Георгий Цитаишвили в июне 2019 г. стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.