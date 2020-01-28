"Динамо" перевело чемпиона мира в молодежную команду
28 января, 2020, 17:18
"Динамо" отправило чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили в расположение молодежной команды для участия в матче плей-офф юношеской Лиге УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Во вторник, 28 января, матчем против казахстанского «Кайрата» (2: 0) завершился первый учебно-тренировочный сбор киевского "Динамо" в Турции.
Не все футболисты получат отдых. Четыре игрока, среди которых вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили присоединятся к команде U19, которая готовится к матчу плей-офф юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо".
Игра против хорватов состоится 12 февраля в Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
Георгий Цитаишвили в июне 2019 г. стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.
- 28 января в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" победило казахстанский "Кайрат" со счетом 2: 0.
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