Первый бразильский футболист "Шахтера" стал тренером
28 января, 2020, 14:15
Бывший игрок "Шахтера" Брандао получил в Бразилии тренерскую лицензию
Об этом сообщает ua-football.
39-летний Брандао теперь может работать ассистентом главного тренера в клубах элитных дивизионов, или же быть главный тренером команд из низших лиг.
Последним местом работы первого бразильца в истории донецкого "Шахтера" был бразильский клуб "Лондрине" U-17, с которыми тренер сумел выиграть серебряные медали чемпионата штата Парана.
Брандао завершил карьеру футболиста в 2017 году в греческом "Левадиакос". За "Шахтер" бразилец выступал с 2002 по 2009 года, провел 140 матчей, забил 65 голов и отдал 24 результативные передачи.
- В декабре знаменитый тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что получил предложение стать тренером известного бразильского клуба "Сантос".
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