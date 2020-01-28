Первый бразильский футболист "Шахтера" стал тренером

28 января, 2020, 14:15

Бывший игрок "Шахтера" Брандао получил в Бразилии тренерскую лицензию

Об этом сообщает ua-football.

39-летний Брандао теперь может работать ассистентом главного тренера в клубах элитных дивизионов, или же быть главный тренером команд из низших лиг.

Последним местом работы первого бразильца в истории донецкого "Шахтера" был бразильский клуб "Лондрине" U-17, с которыми тренер сумел выиграть серебряные медали чемпионата штата Парана.

Брандао завершил карьеру футболиста в 2017 году в греческом "Левадиакос". За "Шахтер" бразилец выступал с 2002 по 2009 года, провел 140 матчей, забил 65 голов и отдал 24 результативные передачи.