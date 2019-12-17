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Espreso.tvСпортЛуческу может возглавить бразильский клуб

Луческу может возглавить бразильский клуб


фото: fotmob.com
Знаменитый тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что получил предложение стать тренером известного бразильского клуба "Сантос"

Об этом, приводя слова Луческу, сообщает румынский журналист Эммануэль Роша в twitter.

Румынский тренер Мирча Луческу сообщил, что он получил предложение возглавить "Сантос", который выступает в чемпионате Бразилии.

"Это реальное и конкретное предложение. Я еще не принял решения, но сделаю это после Нового года. У меня есть и другие интересные предложения", - рассказал румын ..

За свою карьеру кроме "Шахтера", Луческу тренировал российский "Зенит", турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай", австрийский "Рапид" и итальянский "Интер". В роли тренера румын провел 977 матчей, из которых выиграл 556.

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