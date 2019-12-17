Луческу может возглавить бразильский клуб

17 декабря, 2019, 18:09

Знаменитый тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что получил предложение стать тренером известного бразильского клуба "Сантос"

Об этом, приводя слова Луческу, сообщает румынский журналист Эммануэль Роша в twitter.

Румынский тренер Мирча Луческу сообщил, что он получил предложение возглавить "Сантос", который выступает в чемпионате Бразилии.

"Это реальное и конкретное предложение. Я еще не принял решения, но сделаю это после Нового года. У меня есть и другие интересные предложения", - рассказал румын ..

За свою карьеру кроме "Шахтера", Луческу тренировал российский "Зенит", турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай", австрийский "Рапид" и итальянский "Интер". В роли тренера румын провел 977 матчей, из которых выиграл 556.

Lucescu about the Santos offer: "It's real and it's a concrete offer . I did not make a decision yet, I'll do it after the New Year. I have other interesting offers as well" https://t.co/ OJyODBy1cZ - Emanuel Roşu (@Emishor) 17 декабря 2019 г.