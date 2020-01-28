На работу ГБР влияет муж Венедиктовой, - СМИ

28 января, 2020, 17:39

Муж исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктов, который работает в департаменте киберполиции, влияет на работу Бюро

Об этом сообщает УП.

"После увольнения скандального руководителя ГБР Романа Трубы его место заняла депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова. Ее муж Денис Колесник является сотрудником департамента киберполиции Нацполиции. И, по словам собеседников "Украинской правды", Колесник имеет огромное влияние на работу ГБР: Венедиктова берет своего мужа на важные встречи, появлялся он и в здании Государственного бюро расследований", - говорится в статье.

Источники в ГБР рассказывают, что Колесник даже влияет на кадровую политику ведомства. Благодаря ему был назначен на должность советника Венедиктовой скандальный Руслан Бирюков, который долгое время работал в Национальной полиции и входил в состав конкурсной комиссии по ГБР в 2018 году.

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Колесник часто сопровождает жену во время рабочих встреч и даже проводит собеседования с потенциальными сотрудниками.