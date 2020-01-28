Меджлис изменил дату марша на Крым

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

"Участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

В офисе Меджлиса крымскотатарского народа состоялось первое заседание участников совещания по формированию состава и организации работы Штаба по подготовке и проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

В ходе заседания участники совещания детально обсудили первоочередные мероприятия, связанные с запланированной мирной акцией, и определили ответственных за их выполнение, обсудили структуру штаба и его первоначальный состав, который будет обнародован чуть позже. При этом, договорились, что состав Штаба будет расширяться введением новых людей.