 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМеджлис изменил дату марша на Крым

Меджлис изменил дату марша на Крым

Участники марша на Крым планируют пересечь административную границу с полуостровом 3 мая 2020 года

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

"Участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

В офисе Меджлиса крымскотатарского народа состоялось первое заседание участников совещания по формированию состава и организации работы Штаба по подготовке и проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

В ходе заседания участники совещания детально обсудили первоочередные мероприятия, связанные с запланированной мирной акцией, и определили ответственных за их выполнение, обсудили структуру штаба и его первоначальный состав, который будет обнародован чуть позже. При этом, договорились, что состав Штаба будет расширяться введением новых людей.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Меджлис планирует мирное шествие на Крымский полуостров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать