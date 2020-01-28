Меджлис изменил дату марша на Крым
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.
В офисе Меджлиса крымскотатарского народа состоялось первое заседание участников совещания по формированию состава и организации работы Штаба по подготовке и проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".
В ходе заседания участники совещания детально обсудили первоочередные мероприятия, связанные с запланированной мирной акцией, и определили ответственных за их выполнение, обсудили структуру штаба и его первоначальный состав, который будет обнародован чуть позже. При этом, договорились, что состав Штаба будет расширяться введением новых людей.
- Напомним, ранее сообщалось, что Меджлис планирует мирное шествие на Крымский полуостров.
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