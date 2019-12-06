Чубаров объявил о мирном марше на Крым

6 декабря, 2019, 14:48

6 декабря глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал проведение мирного марша на Крым

Об этом глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил на пресс-конференции в Киеве.



"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой по подготовке и проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства", - сообщил Чубаров.



Глава Меджлиса объясняет, что речь идет о пешем походе с материковой Украины в оккупированный Крым.



По словам Рефата Чубарова, целью акции является содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы и другим международным организациям в реализации ими же принятых решений в поддержку суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах, обеспечив тем самым соблюдение прав и свобод крымскотатарского народа - коренного народа Крыма, этнических украинцев, всех граждан Украины, проживающих в Крыму, независимо от их национальности.



Также Чубаров сообщил, что для проведения акции создадут Штаб, персональный состав которого будет определен в ходе консультаций с украинскими и международными партнерами, которые поддерживают идею международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".



"Место и срок проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будут определены штабом акции после проведения всех необходимых консультаций с потенциальными партнерами и участниками", - добавил Чубаров.