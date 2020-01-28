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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в аэропорту и на вокзале Днепра установят тепловизоры для проверки температуры

Коронавирус: в аэропорту и на вокзале Днепра установят тепловизоры для проверки температуры


фото: adm.dp.gov.ua
В международном аэропорту и на железнодорожном вокзале города Днепр введут дополнительные меры для выявления пассажиров с повышенной температурой, чтобы избежать распространения нового коронавируса из Китая

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

В аэропорту и на железнодорожном вокзале установят "защитные границы" с тепловизорами, которые помогут выявлять пассажиров с повышенной температурой.

"У нас есть инфракрасные термометры. Измеряем температуру тем, кто уже имеет симптомы болезни. Сегодня установим тепловизор, чтобы дистанционно выявлять повышенную температуру, даже если человек об этом не знает", - сообщил глава аэропорта Сергей Криворотченко.

Пассажиры с симптомами заболевания будут сразу доставлены в больницы Днепра. В частности, готовность принимать граждан с симптомами на коронавирус готова больница №21, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

  • По состоянию на 28 января в мире зафиксировано почти 4,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.
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