В китайском пятнадцатимиллионном мегаполисе ввели военное положение из-за коронавируса
28 января, 2020, 15:24
28 января Тяньцзинь на севере Китая стал первым городом в стране, который ввел военное положение для противостояния коронавируса
Об этом сообщает китайское издание "Global Times".
"Тяньцзинь на севере Китая стал первым городом, который ввел военное положение для противостояния новому коронавирусу. Главный госпиталь, а также 500 команд медиков будут переведены под военное управление", - говорится в сообщении.
#Tianjin in North China is to launch #wartime mechanism to confront the novel #coronavirus , the first city in China to do so. A general hospital and 500 medical teams in the city are to be put under military management. pic.twitter.com/uPGXfDpjmb- Global Times (@globaltimesnews) January 28, 2020
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