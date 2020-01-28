 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ китайском пятнадцатимиллионном мегаполисе ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском пятнадцатимиллионном мегаполисе ввели военное положение из-за коронавируса

28 января Тяньцзинь на севере Китая стал первым городом в стране, который ввел военное положение для противостояния коронавируса

Об этом сообщает китайское издание "Global Times".

"Тяньцзинь на севере Китая стал первым городом, который ввел военное положение для противостояния новому коронавирусу. Главный госпиталь, а также 500 команд медиков будут переведены под военное управление", - говорится в сообщении.

  • Напомним, по состоянию на 24 января в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса
  • Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт для мониторинга распространения смертельного вируса 2019 nCoV из Китая
  • По последним данным, число жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать