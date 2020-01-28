Княжицкий: Поярков, который пародировал Ляшко, никого убивать не собирался

28 января, 2020, 09:22

Каждый нормальный человек понимает, что Поярков, который пародировал Ляшко, никого убивать не собирался, написал Княжицкий

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Итак, художнику, блоггеру, автомайдановцу Сергею Пояркову СБУ выдвигает подозрение в угрозе убийством Зеленскому (ну, еще похищением и лишением свободы). Как Федине прежде. Каждый нормальный человек понимает, что Поярков, который пародировал Олега Ляшко, никого убивать не собирался. Как и Олег Ляшко ", - написал Княжицкий.

По его словам, нет демократических стран, в которых блогерам-пародистам выдвигают подозрение об "угрозе убийством" за пародию.

"Вот сейчас в России такое происходит. Такое впечатление, что "кто-то" после какого-то успешного шага Владимира Зеленского, вроде посещения Варшавы, подсовывает ему идею ужасного поступка, чтобы снова ослабить. Потому что король, который воюет с шутами, сам становится шутом. Даже если пытается выйти из этой роли ", - добавил нардеп.