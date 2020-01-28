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Espreso.tvОбществоКняжицкий: Поярков, который пародировал Ляшко, никого убивать не собирался

Княжицкий: Поярков, который пародировал Ляшко, никого убивать не собирался

Каждый нормальный человек понимает, что Поярков, который пародировал Ляшко, никого убивать не собирался, написал Княжицкий

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Итак, художнику, блоггеру, автомайдановцу Сергею Пояркову СБУ выдвигает подозрение в угрозе убийством Зеленскому (ну, еще похищением и лишением свободы). Как Федине прежде. Каждый нормальный человек понимает, что Поярков, который пародировал Олега Ляшко, никого убивать не собирался. Как и Олег Ляшко ", - написал Княжицкий.

По его словам, нет демократических стран, в которых блогерам-пародистам выдвигают подозрение об "угрозе убийством" за пародию.

"Вот сейчас в России такое происходит. Такое впечатление, что "кто-то" после какого-то успешного шага Владимира Зеленского, вроде посещения Варшавы, подсовывает ему идею ужасного поступка, чтобы снова ослабить. Потому что король, который воюет с шутами, сам становится шутом. Даже если пытается выйти из этой роли ", - добавил нардеп.

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