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Espreso.tvОбществоЕвросовет расширил санкции против России

Евросовет расширил санкции против России

Совет ЕС официально внес семь человек в санкционный список лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины

Об этом говорится в опубликованном решении на сайте Европейского совета.

В список санкций попали причастные к организации местных выборов 8 сентября 2019 г. в аннексированном Крыму и Севастополе.

"Участвуя в выборах, эти люди активно поддерживали действия и проводили политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в решении.

Также ЕС принял экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, которые действуют до 31 июля 2020 года и ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2020 года.

  • Евросоюз, может скоро снять санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министр энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

 

 
 
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