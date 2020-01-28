Евросовет расширил санкции против России

28 января, 2020, 17:51

Совет ЕС официально внес семь человек в санкционный список лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины

Об этом говорится в опубликованном решении на сайте Европейского совета.

В список санкций попали причастные к организации местных выборов 8 сентября 2019 г. в аннексированном Крыму и Севастополе.

"Участвуя в выборах, эти люди активно поддерживали действия и проводили политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в решении.

Также ЕС принял экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, которые действуют до 31 июля 2020 года и ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2020 года.