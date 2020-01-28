ЕС планирует снять санкции с Азарова, Ставицкого и Януковича-младшего, - журналист

28 января, 2020, 17:22

Евросоюз может скоро снять санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министр энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Вероятно, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министр энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра, скоро исключат из санкционного списка ЕС", написал он.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds . more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

По информации Йозвяк, санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича могут снять по тем же причинам. "Я слышал, что Киев должен делать больше", - отметил журналист, добавив, что в будущем не исключает снятия ограничений и с остальных украинских экс-чиновников.