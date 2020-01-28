Болтон опасался сближения Трампа с Эрдоганом и Си Цзиньпинем, - СМИ
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на черновой вариант мемуаров Болтона.
В мемуарах Болтон указывает, что глава Минюста и генпрокурор Уильям Барр указывал, что Трамп мог повлиять на расследование, проводимые правоохранительными органами США против китайских и турецких компаний.
В этом контексте Барр якобы вспомнил разговор Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, в котором говорилось о телекомуникационом гиганте ZTE, против которого США ввели ряд санкций. Добавим, что в 2018 году Трамп распорядился отменить санкции против китайской компании.
Согласно мемуарам, Барр также вспомнил разговор Трампа с Эрдоганом, во время которого обсуждался вопрос турецкого госбанка Halkbank.
США подозревали финучреждение в сотрудничестве с Ираном в обход санкций, наложенных Вашингтоном на режим в Тегеране.
По данным СМИ, Трамп давил на Минюст с целью прекратить расследование против Halkbank, однако безуспешно.
Ранее NYT опубликовала отрывки из книги Болтона , в которых говорилось о задержке Белым домом помощи Украине.
Болтон пишет, что Трамп хотел путем задержки военной помощи надавить на руководство Украины.
В отрывках книги также указывается, что Трампа интересовало расследование украинских правоохранителей деятельности компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.
Книга должна появится на прилавках магазинов 17 марта.
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