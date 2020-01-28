Болтон опасался сближения Трампа с Эрдоганом и Си Цзиньпинем, - СМИ

28 января, 2020, 13:31

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон опасался чрезмерного сближения президента Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и лидером КНР Си Цзиньпинем

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на черновой вариант мемуаров Болтона.

В мемуарах Болтон указывает, что глава Минюста и генпрокурор Уильям Барр указывал, что Трамп мог повлиять на расследование, проводимые правоохранительными органами США против китайских и турецких компаний.

В этом контексте Барр якобы вспомнил разговор Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, в котором говорилось о телекомуникационом гиганте ZTE, против которого США ввели ряд санкций. Добавим, что в 2018 году Трамп распорядился отменить санкции против китайской компании.

Согласно мемуарам, Барр также вспомнил разговор Трампа с Эрдоганом, во время которого обсуждался вопрос турецкого госбанка Halkbank.

США подозревали финучреждение в сотрудничестве с Ираном в обход санкций, наложенных Вашингтоном на режим в Тегеране.

По данным СМИ, Трамп давил на Минюст с целью прекратить расследование против Halkbank, однако безуспешно.

Ранее NYT опубликовала отрывки из книги Болтона , в которых говорилось о задержке Белым домом помощи Украине.

Болтон пишет, что Трамп хотел путем задержки военной помощи надавить на руководство Украины.

В отрывках книги также указывается, что Трампа интересовало расследование украинских правоохранителей деятельности компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Книга должна появится на прилавках магазинов 17 марта.