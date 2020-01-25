На востоке Турции произошло землетрясение. Есть погибшие
25 января, 2020, 13:58
В результате землетрясения, произошедшего в провинциях Анкара и Малатья (Восточная Анатолия, Турция), погиб по меньшей мере 21 человек, еще 1030 получили ранения
Данные о жертвах землетрясения, произошедшего накануне вечером, были обнародованы утром в субботу, 25 января 2020 года. Их сообщило турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
По данным AFAD, максимальная мощность подземных толчков составила 6,8 балла.
Утром в субботу на месте работали более 400 команд спасателей.
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