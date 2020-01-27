ВОЗ заявила, что антибиотики не действуют против китайского коронавируса

27 января, 2020, 20:06

Всемирная организация здравоохранения разъяснила некоторые вопросы китайского коронавируса нового типа

Об этом говорится в Twitter ВОЗ.

"Эффективны ли антибиотики в профилактике и лечении нового коронавируса (2019-nCoV)? Ответ: Нет, антибиотики не работают против вирусов, только против бактерий. 2019-nC0V является вирусом, а следовательно, антибиотики не следует применять как средство профилактики или лечения", - говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили, что пожилые люди и люди с заболеваниями более уязвимы к вирусу, хотя могут заразиться люди всех возрастов.

ВОЗ отметила, что на данный момент нет доказательств, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть инфицированы вирусом. Несмотря на это, после контакта с животными призывают мыть руки с мылом.