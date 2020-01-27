ВОЗ заявила, что антибиотики не действуют против китайского коронавируса
Об этом говорится в Twitter ВОЗ.
"Эффективны ли антибиотики в профилактике и лечении нового коронавируса (2019-nCoV)? Ответ: Нет, антибиотики не работают против вирусов, только против бактерий. 2019-nC0V является вирусом, а следовательно, антибиотики не следует применять как средство профилактики или лечения", - говорится в сообщении.
В ВОЗ заявили, что пожилые люди и люди с заболеваниями более уязвимы к вирусу, хотя могут заразиться люди всех возрастов.
ВОЗ отметила, что на данный момент нет доказательств, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть инфицированы вирусом. Несмотря на это, после контакта с животными призывают мыть руки с мылом.
Q: Are antibiotics effective in preventing and treating the new #coronavirus (2019-nCoV)?- World Health Organization (WHO) (@WHO) January 27, 2020
A: No, antibiotics do not work against viruses, only bacteria.
The 2019-nC0V is a virus and, therefore, antibiotics should not be used as a means of prevention or treatment. pic.twitter.com/F6qMz0ojoh
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