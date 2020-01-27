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Espreso.tvОбществоВОЗ заявила, что антибиотики не действуют против китайского коронавируса

ВОЗ заявила, что антибиотики не действуют против китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения разъяснила некоторые вопросы китайского коронавируса нового типа

Об этом говорится в Twitter ВОЗ.

"Эффективны ли антибиотики в профилактике и лечении нового коронавируса (2019-nCoV)? Ответ: Нет, антибиотики не работают против вирусов, только против бактерий. 2019-nC0V является вирусом, а следовательно, антибиотики не следует применять как средство профилактики или лечения", - говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили, что пожилые люди и люди с заболеваниями более уязвимы к вирусу, хотя могут заразиться люди всех возрастов.

ВОЗ отметила, что на данный момент нет доказательств, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть инфицированы вирусом. Несмотря на это, после контакта с животными призывают мыть руки с мылом.

  • В Пекине зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса.

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