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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Пекине зафиксировали первую смерть

Коронавирус: в Пекине зафиксировали первую смерть

В столице Китая, Пекине зафиксировали первую смерть от нового коронавируса, вспышка которого произошла в городе Ухань

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая CCTV.

Мужчине было 50 лет. Он недавно посещал Ухань, а вирус у него обнаружили 22 января.

Таким образом, на настоящий момент количество погибших от коронавируса лиц составляет 82.

  • Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года отменил церемонию старта обратного отсчета в Пекине к соревнованиям из-за эпидемии коронавируса.
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