Коронавирус: в Пекине зафиксировали первую смерть
27 января, 2020, 19:20
В столице Китая, Пекине зафиксировали первую смерть от нового коронавируса, вспышка которого произошла в городе Ухань
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая CCTV.
Мужчине было 50 лет. Он недавно посещал Ухань, а вирус у него обнаружили 22 января.
Таким образом, на настоящий момент количество погибших от коронавируса лиц составляет 82.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года отменил церемонию старта обратного отсчета в Пекине к соревнованиям из-за эпидемии коронавируса.
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