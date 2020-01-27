Коронавирус: в Пекине зафиксировали первую смерть

27 января, 2020, 19:20

В столице Китая, Пекине зафиксировали первую смерть от нового коронавируса, вспышка которого произошла в городе Ухань

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая CCTV.

Мужчине было 50 лет. Он недавно посещал Ухань, а вирус у него обнаружили 22 января.

Таким образом, на настоящий момент количество погибших от коронавируса лиц составляет 82.