В СНБО определились, как противодействовать коронавирусу
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины .
"Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса, меры по его предупреждению и лечения. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам. Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине ", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что украинские диппредставительства в Китае для предотвращения распространения коронавируса будут вести полный учет всех украинцев в Китае.
Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.
- Напомним, по состоянию на 26 января от коронавируса в Китае умерли уже 54 человека, насчитывается более 1600 зараженных .
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