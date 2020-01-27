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Espreso.tvОбществоВ СНБО определились, как противодействовать коронавирусу

В СНБО определились, как противодействовать коронавирусу


фото: reuters
В Украине будут выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины .

"Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса, меры по его предупреждению и лечения. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам. Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские диппредставительства в Китае для предотвращения распространения коронавируса будут вести полный учет всех украинцев в Китае.

Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

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