В СНБО определились, как противодействовать коронавирусу

27 января, 2020, 14:34

В Украине будут выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины .

"Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса, меры по его предупреждению и лечения. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам. Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские диппредставительства в Китае для предотвращения распространения коронавируса будут вести полный учет всех украинцев в Китае.

Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.