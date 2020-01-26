От коронавируса в Китае умерли уже 54 человека, насчитывается более 1600 зараженных
26 января, 2020, 07:45
Количество погибших от коронавируса В Китае возросло до 54 человек
Таковы последние данные по состоянию на утро воскресенья, 26 января 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на AFP .
В частности, в провинции Хубэй погибли 13 человек, еще 323 заразившихся.
Общее количество зараженных по стране теперь достигает 1610 человек.
Напомним, административный центр провиднции Хубэй - город Ухань - является эпицентром распространения коронавируса.
Это самый густонаселенный город центральной части Китая.
- Начиная с воскресенья, 26 января, в киевском международном аэропорту "Борисполь" пассажирам, прибывающих прямыми рейсами из Китая измерят температуру.
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