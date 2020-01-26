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Espreso.tvМирОт коронавируса в Китае умерли уже 54 человека, насчитывается более 1600 зараженных

От коронавируса в Китае умерли уже 54 человека, насчитывается более 1600 зараженных


фото: fbcnews.com.fj
Количество погибших от коронавируса В Китае возросло до 54 человек

Таковы последние данные по состоянию на утро воскресенья, 26 января 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на AFP .

В частности, в провинции Хубэй погибли 13 человек, еще 323 заразившихся.

Общее количество зараженных по стране теперь достигает 1610 человек.

Напомним, административный центр провиднции Хубэй - город Ухань - является эпицентром распространения коронавируса.

Это самый густонаселенный город центральной части Китая.

  • Начиная с воскресенья, 26 января, в киевском международном аэропорту "Борисполь" пассажирам, прибывающих прямыми рейсами из Китая измерят температуру.
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