От коронавируса в Китае умерли уже 54 человека, насчитывается более 1600 зараженных

26 января, 2020, 07:45

Количество погибших от коронавируса В Китае возросло до 54 человек

Таковы последние данные по состоянию на утро воскресенья, 26 января 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на AFP .

В частности, в провинции Хубэй погибли 13 человек, еще 323 заразившихся.

Общее количество зараженных по стране теперь достигает 1610 человек.

Напомним, административный центр провиднции Хубэй - город Ухань - является эпицентром распространения коронавируса.

Это самый густонаселенный город центральной части Китая.