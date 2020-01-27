В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже

27 января, 2020, 16:21

В Российской Федерации задержали японского журналиста по подозрению в попытке получить секретные материалы, содержащие информацию о российском военном потенциале на Дальнем Востоке

Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, журналист был задержан во Владивостоке 25 января. После задержания ему было предъявлено официальное предостережение о недопустимости "действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ" ( "Шпионаж"). Также ему дали три дня для того, чтобы покинуть территорию России. На сегодняшний день он уже покинул территорию Российской Федерации.

"В Министерство иностранных дел России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Напомним, в Давосе за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума полиция задержала двух россиян по подозрению в шпионаже. Они были задержаны во время проверки документов, при этом один из них представился сантехником, но предъявил российский дипломатический паспорт так же как и второй задержанный.