"Сантехники с дипломатическими паспортами": финансист Браудер заявил о задержании в Швейцарии россиян, которые готовили на него покушение

21 января, 2020, 13:36

В Давосе, Швейцария, задержали двух российских шпионов, которые возможно готовили покушение на гендиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter, добавив, что узнал о подготовке покушения со СМИ.

"Швейцарские службы безопасности предотвратили в Давосе, вероятно, направленную против меня шпионскую операцию России", - говорится в сообщении.

BREAKING: Swiss security services foil a Russian espionage operation in Davos possibly targeting me. https://t.co/A3BQwQobmZ - Bill Browder (@Billbrowder) 20 января 2020 г.

Местное издание Tages-Anzeiger написало, что полиция кантона Граубюнден задержала двух возможных российских шпионов в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Позже в интервью Браудер сообщил, что задержанными оказались "два российских оперативников, которые притворялись сантехниками". Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и оставили Швейцарию.

Бизнесмен отметил, что не знает, почему именно на него готовили покушение, но подчеркнул, что "россияне активно посягают на всех своих врагов во всех странах, у них - огромные ресурсы".

Отметим, что Билл Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов). За свою деятельность против России его называют "личным врагом Владимира Путина".