"Сантехники с дипломатическими паспортами": финансист Браудер заявил о задержании в Швейцарии россиян, которые готовили на него покушение
Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter, добавив, что узнал о подготовке покушения со СМИ.
"Швейцарские службы безопасности предотвратили в Давосе, вероятно, направленную против меня шпионскую операцию России", - говорится в сообщении.
BREAKING: Swiss security services foil a Russian espionage operation in Davos possibly targeting me. https://t.co/A3BQwQobmZ- Bill Browder (@Billbrowder) 20 января 2020 г.
Местное издание Tages-Anzeiger написало, что полиция кантона Граубюнден задержала двух возможных российских шпионов в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
Позже в интервью Браудер сообщил, что задержанными оказались "два российских оперативников, которые притворялись сантехниками". Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и оставили Швейцарию.
Бизнесмен отметил, что не знает, почему именно на него готовили покушение, но подчеркнул, что "россияне активно посягают на всех своих врагов во всех странах, у них - огромные ресурсы".
On #DavosToday , @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. "They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country ' # wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi- Reuters (@Reuters) 21 января 2020 г.
Отметим, что Билл Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов). За свою деятельность против России его называют "личным врагом Владимира Путина".
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