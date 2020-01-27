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Espreso.tvОбществоВ Бразилии прошли тропические ливни: почти полсотни погибших

В Бразилии прошли тропические ливни: почти полсотни погибших

В результате сильных тропических ливней на юго-востоке Бразилии погибли по меньшей мере 46 человек

Об этом сообщает Reuters .


Более 25 000 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Большинство жертв были в штате Минас-Жерайс, где ливни избили 110-летний рекорд.

Напомним, в Пакистане из-за ливней , снегопадов, оползни и лавины погибли более 100 человек.

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