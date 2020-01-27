В Бразилии прошли тропические ливни: почти полсотни погибших
27 января, 2020, 10:40
В результате сильных тропических ливней на юго-востоке Бразилии погибли по меньшей мере 46 человек
Об этом сообщает Reuters .
OUTRO ÂNGULO: Vídeo mostra estragos na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte. Chuva provoca interdição da via pic.twitter.com/BTNyDcz3H3- Estado de Minas (@em_com) January 25, 2020
Более 25 000 человек вынуждены были покинуть свои дома.
Большинство жертв были в штате Минас-Жерайс, где ливни избили 110-летний рекорд.
Напомним, в Пакистане из-за ливней , снегопадов, оползни и лавины погибли более 100 человек.
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