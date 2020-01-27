В Бразилии прошли тропические ливни: почти полсотни погибших

27 января, 2020, 10:40

В результате сильных тропических ливней на юго-востоке Бразилии погибли по меньшей мере 46 человек

Об этом сообщает Reuters .

OUTRO ÂNGULO: Vídeo mostra estragos na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte. Chuva provoca interdição da via pic.twitter.com/BTNyDcz3H3 - Estado de Minas (@em_com) January 25, 2020



Более 25 000 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Большинство жертв были в штате Минас-Жерайс, где ливни избили 110-летний рекорд.

Напомним, в Пакистане из-за ливней , снегопадов, оползни и лавины погибли более 100 человек.